LECCE – Il difensore centrale, neo acquisto giallorosso è arrivato in Salento per sostenere le visite mediche di rito. Il giocatore arrivato al Lecce in prestito con diritto di riscatto, ha collezionato molte presenze negli ultimi due anni: 35 nella passata stagione quando il Venezia era in serie A e 20 in questa, in serie B, dopo che i lagunari sono retrocessi.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email