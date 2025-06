Il Cus Bari torna a rappresentare l’Italia ai mondiali di canottaggio

Dopo oltre due decenni, il Cus Bari torna a vestire d’azzurro in un Mondiale giovanile di canottaggio. Leonardo Bellomo e Gloria Licciardi difenderanno i colori dell’Italia ai prossimi Campionati del mondo Under 19 in programma a Trakai, in Lituania, dal 6 al 10 agosto. I due atleti biancorossi hanno conquistato la convocazione al termine del week-end selettivo di Piediluco, riportando il Cus Bari sul palcoscenico mondiale 21 anni dopo l’ultima presenza, quella di Domenico Montrone. Dalle stesse gare, sono arrivate anche tre convocazioni per la Coupe de la Jeunesse di Linz (1-3 agosto): ci saranno Carlotta Livorti, al primo anno nella categoria Under 17, Andrea Licciardi e AJ Liantonio. Hanno invece sfiorato la qualificazione Filippo Prezioso e Nicola Rotondo.

