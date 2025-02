Il cuore del Papa regge bene, la visita della Premier Meloni

Roma – La polmonite bilaterale sta mettendo a dura prova il Santo Padre ma anche i medici del Policlinico Gemelli dove è ricevrato da 6 giorni. Le terapie somministrate, a base di antibiotici e antifungini, utilizzati contro le infezioni batteriche e micotiche non hanno determinato finora miglioramenti significativi.

Il quadro resta “complesso” soprattutto perché da giovane Bergoglio ha subito l’asportazione di parte di un polmone.

Il Vaticano è in movimento. Tra i corridoi si parla di successione in un anno complicato per la santa sede quello del Giubileo.

Giorni prima del ricovero, il Papa ha prorogato il mandato del cardinale Giovanni Battista Re nel ruolo di decano del Collegio Cardinalizio, carica che supervisionerà parte delle preparazioni per un eventuale conclave.

Papa Francesco firmò all’inizio del suo pontificato la lettera di dimissioni nel caso i cui fosse rimasto paralizzato in modo permanente

da una malattia. Rinuncia consegnata nelle mani dell’allora segretario di stato Tarcisio Bertone. Papa Francesco in varie occasioni pero’, sottolineo’ anche che il suo è un pontificato ad vitam e che le dimissioni papali non devono diventare una moda. La Sala stampa vaticana nel consueto bollettino ha piu volte sottolineato che “il cuore del papa e’ forte”. A confermalo la stessa Premier, Giorgia Meloni

che si è recata al Policlinico Gemelli per fare visita al Santo Padre esprimendo gli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell’intera Nazione. “Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo ha detto la presidente del Consiglio in una nota, abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”.

Nelle scorse ore Papa Francesco ha ricevuto l’unzione degli infermi. Una pratica normale tra i credenti malati: non è più la vecchia “estrema unzione”. Lo stesso Pontefice parlò di un sacramento non riservato solo per coloro che sono in punto di morte

