Il cordoglio del presidente Bardi per la scomparsa di Dino Viggiano

POTENZA – Dichiarazione di cordoglio del Presidente Vito Bardi: “Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa di Dino Viggiano, già dirigente regionale e figura di grande valore umano e professionale. Dino ha dedicato con passione e competenza una parte importante della sua vita al servizio degli uffici della Regione Basilicata, contribuendo con serietà e dedizione alla crescita della nostra comunità.
La sua storia, però, non si limita al lavoro istituzionale: da giovane atleta e, successivamente, come dirigente sportivo, ha saputo trasmettere i valori più autentici dello sport – il sacrificio, la lealtà, la passione – diventando un esempio per tanti giovani lucani. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le mie più sincere condoglianze”.
I funerali si svolgeranno domani, venerdì 29 agosto, alle ore 11.00 nella chiesa di San Francesco a Potenza.
