28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Il cordoglio del presidente Bardi per la scomparsa di Dino Viggiano

Francesco Cutro 28 Agosto 2025
centered image

Già dirigente regionale e uomo di sport: cestista e dirigente di una società sportiva. "Ha dedicato con passione e competenza una parte importante della sua vita al servizio degli uffici della Regione, contribuendo con serietà e dedizione alla crescita della nostra comunità"

POTENZA – Dichiarazione di cordoglio del Presidente Vito Bardi: “Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa di Dino Viggiano, già dirigente regionale e figura di grande valore umano e professionale. Dino ha dedicato con passione e competenza una parte importante della sua vita al servizio degli uffici della Regione Basilicata, contribuendo con serietà e dedizione alla crescita della nostra comunità.
La sua storia, però, non si limita al lavoro istituzionale: da giovane atleta e, successivamente, come dirigente sportivo, ha saputo trasmettere i valori più autentici dello sport – il sacrificio, la lealtà, la passione – diventando un esempio per tanti giovani lucani. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le mie più sincere condoglianze”.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 29 agosto, alle ore 11.00 nella chiesa di San Francesco a Potenza.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Eccellenza e Promozione pugliese in esclusiva col Gruppo Editoriale Distante

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Carovigno, hashish nascosto in villaggio turistico: due arresti e una denuncia

28 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Eccellenza, Taranto–UC Bisceglie: fissata la data del recupero

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Coppa Italia Eccellenza, subito Taranto-Brindisi al primo turno

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ronaldinho sbarca in Puglia: sarà ospite a Barletta

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

Bari, fredda la pista che porta a Meroni. 3500 gli abbonamenti sottoscritti

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

potrebbe interessarti anche

Eccellenza e Promozione pugliese in esclusiva col Gruppo Editoriale Distante

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Carovigno, hashish nascosto in villaggio turistico: due arresti e una denuncia

28 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Volley A3/M, iniziata ufficialmente la stagione 2025/2026 della Joy Volley

28 Agosto 2025 Christian Cesario

Lecce saluta il comandante D’Amato: “Un’esperienza di crescita umana”. In tre anni 1850 arresti e 20mila denunce

28 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo