Consorzio Tutela Primitivo di Manduria dice no a eolico nelle terre del Primitivo

MANDURIA: Rischio per il paesaggio, l’economia agricola e l’identità del territorio. Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria si oppone con decisione al progetto della società Yellow Energy S.r.l., che prevede l’installazione di impianti fotovoltaici nei territori di Erchie, Avetrana, Torre Santa Susanna, Manduria e San Pancrazio Salentino. Alla base della contrarietà c’è una preoccupazione concreta: il rischio che un intervento di tale portata comprometta in modo grave e duraturo uno dei distretti vitivinicoli più importanti d’Italia.

Il Consiglio di Amministrazione sottolinea come il Primitivo di Manduria rappresenti molto più di un semplice vino: è un patrimonio culturale, identitario ed economico costruito nel tempo con passione, impegno e rispetto per l’ambiente. Per questo motivo, l’installazione di impianti industriali in queste aree metterebbe a rischio un equilibrio delicato, compromettendo la produzione vitivinicola e il tessuto sociale locale.

Negli anni scorsi, produttori, istituzioni e associazioni di categoria si erano già mobilitati per proteggere il territorio. Oggi la determinazione resta invariata: il Consorzio ribadisce un netto no al progetto.

Le aree interessate ricadono nella zona di produzione del Primitivo di Manduria DOC e DOCG, riconosciuta a livello nazionale e internazionale per il suo valore agricolo, paesaggistico e storico. L’installazione di impianti fotovoltaici su larga scala potrebbe destabilizzare molte aziende agricole, con ripercussioni sull’occupazione e sulla coesione sociale.

Inoltre, diversi proprietari terrieri non sarebbero stati informati dell’avvio del procedimento regionale, compromettendo la trasparenza e il confronto con la comunità locale.

Il Consorzio precisa che non si oppone alle energie rinnovabili in quanto tali, ma chiede che ogni intervento venga realizzato con responsabilità e nel pieno rispetto del territorio e delle comunità che lo abitano. La transizione energetica è indispensabile, ma non può avvenire a scapito della storia, della memoria e dello sviluppo sostenibile del Primitivo di Manduria.

È stata già presentata una formale opposizione agli uffici della Regione Puglia e il Consorzio conferma l’impegno a utilizzare ogni strumento possibile per tutelare il territorio e la sua identità.

