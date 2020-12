Il Concerto di Capodanno di Matino in diretta su Antennasud 90

Continua la tradizione, nonostante le restrizioni di questi giorni, del concerto di Capodanno organizzato dall’amministrazione comunale di Matino in collaborazione con la banda municipale “V. Papadia” .

Protagoniste assolute le straordinarie voci del Soprano Antonella Alemanno e del mezzosoprano Antonella Colaianni, accompagnate al pianoforte dalla pianista Svetlana Rynkova. Nel suggestivo scenario delle scuderie del Palazzo del Marchese Del Tufo echeggeranno le note e le voci della più importante tradizione classica italiana e internazionale. Ad essere collante dei vari tasselli musicali il presentatore Antonio Cavalli.

Previsto il discorso di fine anno del primo cittadino Jonnhy Toma

Il concerto sarà trasmesso esclusivamente in streaming e in diretta sul canale 90 dall’emittente televisiva Antenna Sud.