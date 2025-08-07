Il Comune ha scelto: il nuovo Taranto ai fratelli Ladisa

Sarà il Gruppo Ladisa a gestire il prossimo sodalizio calcistico tarantino. Il Comune di Taranto, dunque, ha scelto la nota famiglia di imprenditori baresi per l’assegnazione del titolo sportivo. Il gruppo Ladisa ha vinto la concorrenza di David Warren, americano di New York, che aveva presentato l’altra manifestazione di interesse.

Ora il Comune dovrà spedire la documentazione, con relativa lettera di gradimento, alla FIGC, che dovrà poi autorizzare la nuova società all’iscrizione in sovrannumero al campionato di Eccellenza pugliese, secondo quanto previsto dall’articolo 52, comma 10, delle NOIF.

ECCO IL COMUNATO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Taranto calcio, esaminati i progetti per la partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza 2025/2026. Scelta la Società Sportiva Taranto 2025 – S.S.D.

Premiata la territorialità e il progetto a più lungo termine. La commissione comunale incaricata di valutare le manifestazioni d’interesse pervenute in risposta all’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di una nuova società sportiva per la partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza 2025/2026 si è riunita a palazzo di città alla presenza del Sindaco Piero Bitetti, del Dirigente alle Risorse Finanziarie Stefano Lanza e del Dirigente SUAP e Sport Simone Simeone.

Sono state esaminate le due candidature pervenute entro i termini stabiliti dal bando da parte dell’ Unione Calcio Taranto S.S.D. costituita dai soci sig. Davide Rubert Warren e dalla società Headway Football LLC e dalla Società Sportiva Taranto 2025 – S.S.D. composta dai soci Sebastiano e Vito Ladisa. La Commissione ha valutato attentamente la documentazione presentata, con particolare riferimento alla completezza della documentazione amministrativa e alla solidità finanziaria e sostenibilità dei progetti sportivi nel medio-lungo termine. Particolare attenzione è stata indirizzata al progetto sportivo, comprensivo della gestione dello stadio Iacovone nonché delle attività per il settore giovanile e femminile. Sotto il profilo tecnico, finanziario e organizzativo, entrambe le proposte sono risultate valide e coerenti con i requisiti richiesti. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto opportuno orientare la propria scelta verso il gruppo pugliese della Società Sportiva Taranto 2025 – S.S.D. che ha evidenziato una più profonda conoscenza del contesto sportivo cittadino, una comprovata esperienza nel settore e ha presentato un business plan di respiro quinquennale.

Alla luce di tali elementi, l’Amministrazione comunale ha individuato nella società rappresentata dai fratelli Sebastiano e Vito Ladisa la soluzione più idonea e sostenibile per garantire una ripartenza credibile del calcio tarantino, designandola come miglior proposta per rappresentare la città nel prossimo Campionato Regionale di Eccellenza 2025/2026.

