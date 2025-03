Il comandante della Polizia Locale di Brindisi presterà servizio anche a Taranto fino al 30 giugno

Un doppio incarico fino al prossimo 30 giugno. Il comandante della Polizia Locale di Brindisi, Antonio Orefice, per alcuni mesi presterà servizio anche a Taranto. Orefice ha accettato la proposta del commissario prefettizio del comune ionico Giuliana Perrotta che aveva richiesto prima il benestare dell’amministrazione comunale di Brindisi.

Originario di Squinzano in provincia di Lecce, 59 anni a luglio, la carriera di Antonio Orefice inizia nel 1999 come comandante della Polizia Locale nel Comune di Campi Salentina. Da lì si è poi spostato a Fasano come dirigente e poi ha ricoperto ruoli di comando a Galatina, Gallipoli, Brindisi e in contemporanea a quest’ultima anche Ostuni. Ha anche preso parte nel 2004 al progetto dell’unione dei comuni del nord Salento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author