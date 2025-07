Il Circolo Tennis Bari conquista la Serie A2: premiati in Comune

BARI – Una mattinata di sport e riconoscimenti quella vissuta a Palazzo di Città, dove l’amministrazione comunale ha accolto e premiato la squadra maschile del Circolo Tennis, recentemente promossa nel campionato nazionale di Serie A2.

A fare gli onori di casa è stato il consigliere comunale Lorenzo Leonetti, delegato alle relazioni con enti e associazioni sportive, che ha consegnato una targa celebrativa ai protagonisti di questa impresa sportiva. Presenti anche i membri dello staff tecnico e del consiglio direttivo del circolo.

Tra gli atleti premiati:

Oleksandr Ovcharenko, Matteo De Vincentis, Riccardo Trione, Marco Micunco, Francesco Colasanto, Gianluca Ressa, Raffaele Bia e il capitano tecnico Vincenzo Carlone.

Il saluto del Sindaco

Durante l’incontro, il sindaco Vito Leccese ha rivolto parole di apprezzamento alla squadra, sottolineando come lo sport rappresenti «un pilastro per la crescita delle nuove generazioni e un motore di sviluppo sociale per la città».

Le parole delle istituzioni

“Abbiamo voluto omaggiare questi ragazzi e il loro staff – ha spiegato Leonetti – perché rappresentano il meglio della nostra città. Con il loro impegno, promuovono stili di vita sani e valori positivi. Il tennis italiano vive un momento straordinario, e Bari è presente con una squadra giovane e determinata.”

La soddisfazione del Circolo Tennis

Soddisfazione anche da parte di Nicoletta Virgintino, presidente del Circolo Tennis Bari, che ha ringraziato l’amministrazione per l’attenzione:

“Questo progetto nasce da lontano, puntando sul vivaio e sulla nostra scuola tennis, diretta con passione da Raffaele Gorgoglione. Dopo un campionato intenso, questa promozione ci spinge a guardare avanti con fiducia.”

Gorgoglione ha sottolineato come molti degli atleti abbiano iniziato giovanissimi proprio nel circolo:

“Questo traguardo dimostra che passione e costanza premiano. Un esempio per tutti i ragazzi che scelgono il tennis come percorso di crescita.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author