CERIGNOLA – Il Cerignola torna al successo dopo 3 turni, superando 2-1 una combattiva Turris. Malcore impiega pochi istanti a sbloccare il match, Maniero la riprende su rigore, decisiva la zampata di Tascone nella ripresa. In cronaca. Pronti, via e l’Audace passa in vantaggio, dopo 34 secondi Capomaggio sorprende la difesa avversaria con un filtrante, Malcore a tu per tu con Perina non perdona. La reazione della Turris non manca, al 4’ Leonetti piazza la sfera ma Saracco risponde con una gran parata. Al quarto d’ora l’Audace sfiora il raddoppio: cross teso di Sainz Maza, D’Andrea a porta sguarnita manca il tap-in vincente. Al 29’ altra occasione per i gialloblù, sull’angolo di Sainz Maza Capomaggio manca di pochissimo la porta. 34’, sul calcio di punizione battuto da Finardi, D’Andrea colpisce con la mano, è calcio di rigore per la Turris. Dal dischetto Maniero non sbaglia, firmando il gol dell’1-1. Al 45’ l’Audace corre un grande rischio: Taugourdeau pesca Gallo che tenta il dribbling su Saracco cadendo al suolo, l’arbitro è vicinissimo e non concede la massima punizione. Il Cerignola approccia bene alla ripresa, riportandosi avanti al 51’: Tascone si inserisce sul traversone di Sainz Maza insaccando alle spalle di Perina. L’Audace prova ripetutamente a chiuderla: al 70’ Achik arriva in area e centra il palo, Manzi salva tutto sulla respinta di Malcore. Non è finita, Russo insiste servendo ancora l’attaccante ofantino che incrocia senza trovare lo specchio. Al 71’ Achik e Malcore pungono in contropiede la Turris, il fantasista marocchino trova però i guantoni di Perina. I campani rispondono al 78’, dal limite dell’area Acquadro va di potenza e centra in pieno la traversa. 89’, Di Nunzio calcia forte ma Saracco respinge e riesce ad evitare il corner. Al 93’ l’insistente Achik impegna nuovamente Perina. E’ l’ultimo atto della divertente sfida del “Monterisi”, il Cerignola supera la Turris tornando a muovere la classifica dopo il ko di Pescara. Per i campani la cura Di Michele non sortisce gli effetti sperati.

Foto di Audace Cerignola.

TABELLINO

Audace Cerignola – Turris 2-1

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Blondett, Allegrini (1’st. Coccia), Ligi; Russo, Tascone, Capomaggio, Sainz Maza (27’st. Ruggiero), D’Ausilio (1’st. Neglia); D’Andrea (18’st. Achik), Malcore. All. Pazienza.

Turris (4-3-3): Perina; Manzi, Frascatore, Di Nunzio, Contessa (39’st. Boccia); Finardi, Taugourdeau (15’st. Santaniello), Gallo; Haoudi (27’st. Stampete), Maniero (27’st. Acquadro), Leonetti (39’st. Longo). All. Di Michele.

Arbitro: Cavaliere di Paola.

Marcatori: 1’pt. Malcore (C), 35’pt. Maniero rig. (T), 6’st. Tascone (C).

Note: ammoniti: 12’st. Blondett (C), 15’st. Contessa (T).