Il Cerignola prova il colpo: nel mirino Michele Emmausso

Entra nel vivo il calciomercato del Cerignola. Il direttore sportivo Elio Di Toro, secondo quanto appreso da Antenna Sud, nelle ultime ore ha provato un affondo decisivo per Michele Emmausso, attaccante fresco di risoluzione col Foggia ed ex di Messina, Picerno e Potenza. Ovviamente non si tratta di un’operazione semplice dal momento che sul calciatore ci sono le attenzioni di numerosi top club della categoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author