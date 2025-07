Il Cerignola non molla Michele Emmausso

Il Cerignola fa sul serio e vuole chiudere Michele Emmausso. Come avevamo annunciato la scorsa settimana su Antenna Sud, la trattativa è stato piuttosto avanzato anche se nelle ultime ore i continui rilanci di altri club, Trapani in primis, avevano, di fatto, provocato una frenata. Il Cerignola, tuttavia, non sembra voglia mollare la presa e il direttore sportivo Elio Di Toro, pur senza voler partecipare ad aste di mercato, sembra determinato nel provare a chiudere l’operazione.

