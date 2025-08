Il Cerignola cambia pelle: tra indicazioni dal campo e mercato

Il Cerignola cambia pelle, lo fa giorno dopo giorno, sul campo nel ritiro di San Giovanni Rotondo e sul mercato, avvicinandosi all’esordio stagionale di domenica 10 agosto, al “Monterisi”, contro l’Avellino nel turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa.

Tappa intermedia l’allenamento congiunto disputato proprio in terra garganica, nel pomeriggio di giovedì 31 luglio, contro l’Altamura, primo test precampionato al cospetto di una pari categoria: partitella vinta 4-2 dai murgiani, con reti di Simone, D’Amico, Franco e Ortisi, vane le marcature gialloblù di Coccia ed Emmausso, quest’ultimo già al centro del nuovo progetto Audace ed al fianco di Cuppone nel 3-4-2-1 provato da Vincenzo Maiuri.

Lì davanti anche D’Orazio, uno degli arrivi più importanti della sessione di mercato “green” del ds Di Toro, tra i pali spazio a Greco, difesa composta dai veterani Ligi e Visentin, insieme a loro il giovane Parlato. Coccia e Russo gli esterni, con Bianchini e Cretella in mezzo al campo. Spazio per tutti nel corso dei 100 minuti disputati, tranne che per Tascone, ormai ai margini del ritiro ed in attesa di esser ceduto alla Salernitana per una cifra che potrebbe andare oltre i 100mila euro. Il centrocampista si allena a parte e spinge per tornare alla corte di mister Giuseppe Raffaele.

Titolare nell’allenamento congiunto con l’Altamura ma in uscita anche Russo, da settimane in cerca di una nuova sistemazione dopo otto anni di Cerignola: arrivato nel 2017, potrebbe esser giunto il momento dell’addio, contatti in corso con il Cosenza, al momento il club maggiormente interessato al classe ‘99.

Almeno una di queste cessioni per sbloccare il mercato in entrata: si lavora per il ritorno in prestito del centrocampista Zak Ruggiero, di proprietà del Trapani, che coprirebbe parte dell’ingaggio. Tra le priorità del ds Di Toro, inoltre, un mediano per sostituire Capomaggio ed un attaccante per completare il reparto offensivo, occhio a possibili novità anche in difesa e tra i pali.

