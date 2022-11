Condividi su...

Linkedin email

CERIGNOLA – Finisce 1-1 tra Audace Cerignola e Picerno: alla rete rossoblù di Esposito al 26′ del primo tempo ha risposto in extremis, al 93′, il fantasista ofantino Achik. Un pareggio che sa di beffa per il Picerno, ma che dà continuità al Cerignola in vista del derby contro il Foggia di domenica prossima. Nel servizio gli highlights del match.

IL TABELLINO

Audace Cerignola – Picerno 1-1

Reti: 26’pt. Esposito, 48’st. Achik.

Audace Cerignola (4-3-3): Saracco; Olivera, Allegrini (16’st. Neglia), Blondett, Russo (40’st. Giofrè); Tascone (1’st. Langella), Capomaggio, Ruggiero (40’st. Botta); Achik, Malcore, D’Ausilio (16’st. D’Andrea). All.: Pazienza.

Picerno (4-2-3-1): Crespi; Novella, Ferrani, Garcia Rodriguez, Guerra; Dettori, De Ciancio; De Cristofaro, Reginaldo (11’st. Allegretto), Esposito (13’st. D’Angelo); Diop (13’st. Santarcangelo). All.: Longo.

Arbitro: Gauzolino di Torino.

Ammoniti: Allegrini (C), Ferrani (P), Reginaldo (P), Olivera (C), Esposito (P), De Ciancio (P), Diop (P), Saracco (C), Ruggiero (C), Achik (C).

Foto di Audace Cerignola.