Il “caso Tequila”: le dichiarazioni del Comune e della LNDC Animal Protection di Gravina

In questi giorni ha destato grande preoccupazione la storia di un cane, di nome Tequila, il cui decesso era stato seguito dalla LDCN Animal Protection di Gravina e attribuito a presunti atti di tortura, né è derivato un fulmineo tam tam sui social che ha reso il cane protagonista anche della cronaca nazionale.

Oggi, a seguito delle indagini condotte dalla Polizia Locale e supportate dai veterinari dell’ASL Siav C, le voci che parlavano di un omicidio volontario dell’animale sono state categoricamente smentite dalle precisazioni del Comune di Gravina come si evince dal comunicato:

“In seguito alle indagini condotte dalla Polizia Locale, coadiuvate dai professionisti dell’equipe Asl Siav C, si deve escludere categoricamente quanto riportato, anche sui canali di comunicazione comunali, circa l’uccisione dell’animale con annessi, presunti atti di tortura, riportati sui social in termini tanto macabri e truculenti quanto non corrispondenti alla luce degli accertamenti effettuati.

L’esame obbiettivo generale della carogna ha infatti evidenziato ferite compatibili con l’investimento stradale; soprattutto nessuna delle lesioni riscontrate risultava di una gravità tale da causare la morte dell’animale. Tale referto permette di fare chiarezza in modo definitivo, smentendo ogni voce circa un efferato gesto di crudeltà commesso ai danni del cane.

L’Ente Comunale, chiamato per legge a difendere il benessere e i diritti degli animali, si è doverosamente interessato alla vicenda sulla scorta della denuncia della locale sezione della Lega del Cane, stante una lunga, proficua e reciproca collaborazione sul tema del contrasto al randagismo.

Alla luce delle indagini, va però stigmatizzato l’atteggiamento adottato in questo caso da un’associazione che pure si è distinta meritoriamente in molte occasioni. Nel fare ammenda per quanto di competenza dell’amministrazione, ci si aspetta altrettanto e soprattutto da parte di chi per primo ha rilanciato acriticamente la notizia.

Contro tali ricostruzioni infondate, che tanto e comprensibile sdegno e allarme hanno procurato nella cittadinanza, si sottolinea con forza che in tale circostanza non si sono consumati i crimini di cui si è diffusamente parlato e pertanto sono assolutamente inopportune le taglie in denaro per chi dovesse scoprire gli eventuali colpevoli.”

L’associazione LNDC Animal Protection di Gravina in Puglia alza la voce e risponde alle accuse mosse dall’Amministrazione comunale in seguito alla tragica morte della cagnolina Tequila, avvenuta nei giorni scorsi.

In una nota ufficiale, l’associazione respinge fermamente le accuse di aver creato “allarmismi sociali” e chiede al Comune di assumersi le proprie responsabilità.

La vicenda è iniziata dopo la morte di Tequila, un evento che ha scosso profondamente la comunità locale.

La LNDC ha seguito la situazione fin dal primo momento, fornendo aggiornamenti basati unicamente sulle informazioni ufficiali delle autorità. L’associazione ha inoltre sottolineato, in linea con quanto stabilito dalle procedure, che solo un esame necroscopico o autoptico avrebbe potuto fare piena luce sulle cause del decesso.

La LNDC definisce “inaccettabili” le accuse di aver diffuso falsi allarmismi, specialmente quando l’Amministrazione tenta di accostarla a “soggetti terzi” che hanno effettivamente alimentato la tensione, come chi ha proposto una ricompensa per l’identificazione del responsabile.

L’associazione si dissocia da tali iniziative e ribadisce di aver sempre agito con correttezza, trasparenza e rispetto delle istituzioni e sottolinea :

“Se l’intento è quello di prendere le distanze dalla LNDC, l’associazione non si opporrà a rivedere la sua collaborazione futura. Dopo quasi vent’anni di servizio sul territorio, che includono la gestione del randagismo, la tutela degli animali e l’educazione dei cittadini, la LNDC sottolinea di non aver bisogno di ulteriori riconoscimenti o legittimazioni.”

