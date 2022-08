Se in Lega Pro continua ad esserci confusione in merito alla costruzione del raggruppamento meridionale, in Serie D la situazione legata ai gironi non è assolutamente più rosea. Quello di oggi (mercoledì 10 agosto) doveva essere il giorno buono per la costruzione dei nove gironi, ma l’impressione è che si debba attendere ancora un po’. Il TAR ha infatti accolto la richiesta di sospensione del provvedimento inerente all’esclusione del Giarre, fissando l’udienza al prossimo 7 settembre (dunque tre giorni dopo l’inizio del campionato di Serie D). Inevitabile dunque l’avvio in ritardo anche per quanto concerne i dilettanti, che in termini di confusione stanno andando a braccetto con la Serie C, in un’estate in cui la giustizia sportiva sta rendendosi sempre più protagonista, fra slittamenti, dubbi e punti interrogativi sparsi qua e là in tutta la categoria. Per far sì che vengano diramati i gironi bisognerà attendere almeno gli ultimi giorni di questa settimana, con la LND che spera di non dover temporeggiare oltre Ferragosto. Stando però alle ultime indicazioni, si potrebbero già abbozzare alcune ipotesi inerenti al girone H, che potrebbe essere orfano di alcune campane come Casertana, Nola e Sorrento, teoricamente promesse al girone G. Ancora qualche giorno di attesa, poi verranno sciolte le riserve inerenti al vasto e confusionario mondo della Serie D. Questa settimana dovrebbe essere quella decisiva, ma non si escludono ulteriori eventuali sorprese.