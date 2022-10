Dopo due pareggi di fila, raccolti contro Brindisi e Nocerina, il Casarano vuole tornare a vincere. Farlo non sarà affatto semplice, visto e considerato che le serpi domenica saranno ospiti al “D’Angelo” in casa della Team Altamura, per un derby tutto pugliese che si preannuncia scoppiettante. Meno di cinque mesi fa, la sfida ai murgiani risultò decisiva per il Casarano, che superando la formazione di mister Dibenedetto riuscì a strappare la salvezza all’ultima giornata. In questi mesi i rossazzurri hanno cambiato tanto, e se a maggio sono riusciti a mantenere la categoria sul rotto della cuffia, quest’anno avranno tutte le intenzioni di disputare un campionato d’alta classifica. I biancorossi sono però in striscia positiva: dopo aver vinto con Gladiator e Francavilla e pareggiato con Gravina e Bitonto, proveranno a mettere i bastoni fra le ruote di Marsili e compagni. Mister Costantino dovrà fare a meno di Andrea Saraniti, infortunatosi gravemente al ginocchio destro. Il centravanti siciliano si è sottoposto ad un intervento chirurgico finalizzato alla regolarizzazione della lesione meniscale e nelle prossime ore saranno resi noti anche i tempi di recupero. Una preoccupazione in meno per la difesa di mister Ginestra, che invece avrà a propria disposizione bomber Molinaro, reduce da una doppietta siglata al Francavilla in Sinni ed intenzionato a migliorare il dato realizzativo della passata stagione. In Basilicata è andato due volte in gol anche l’argentino ex Fasano Franco Sosa. Domenica, contro il Casarano, le chiavi dell’attacco saranno ancora affidate a loro due.