Secondo pareggio di fila per il Casarano, che anche a Matera non è andato oltre il 2-2, lo stesso identico risultato della sfida interna pareggiata con l’Afragolese. Nelle due giornate in cui le Serpi hanno raccolto appena due punti, Cavese e Fasano ne hanno trovato quattro a testa, gli stessi del Nardò, che ha dunque accorciato in classifica. Dopo otto giornate, le prime sei della classe sono racchiuse in appena quattro punti. Per i rossazzurri sarà particolarmente importante la sfida con il Barletta, ad oggi la miglior neopromossa per rendimento. Anche i biancorossi sono reduci da due pareggi consecutivi e vincendo troverebbero un sorpasso insperato. La formazione di mister Farina, dopo quattro successi di fila, non vince ora da tre turni e proverà a rifarsi proprio al Capozza, impianto in cui ad oggi ha perso solo il Gravina. Mister Costantino vuole vincere per presentarsi con il miglior biglietto da visita allo scontro al vertice con il Fasano. Concentrandoci sulle note positive di questo Casarano, i quattro gol messi a segno nelle ultime due giornate hanno reso quello dei salentini il miglior attacco del girone H. 16 le reti realizzate in questi primi otto impegni, gli stessi di chi completa il podio della graduatoria. 9 i gol subiti: più di chiunque altro nelle prime sei classificate. È dunque un Casarano che sta facendo il bello ed il cattivo tempo, e che sta provando ad imporsi fra luci e ombre. Quella di mister Costantino resta comunque una delle tre formazioni ancora imbattute in campionato. A proposito del tecnico siciliano, tornerà a guidare la squadra dalla panchina dopo aver scontato un turno di squalifica. A Matera ne aveva fatto le veci mister Morra. È un Casarano che vuole rifarsi, ripartendo dalle proprie certezze, davanti ai propri tifosi.