Il Casarano si fa raggiungere in pieno recupero dalla Gelbison

Finisce 2-2 la sfida clou della seconda giornata del campionato tra Gelbison e Casarano. La formazione di Giuseppe Laterza si fa rimontare in pieno recupero.

4′ PT – GOL GELBISON! Calcio di punizione per la Gelbison, colpo di testa di Croce che in terzo tempo non lascia scampo a Pucci.

37′ PT – PAREGGIO DEL CASARANO – Cross dalla destra di Giannnini per la testa di Rajkovic che alla prima vera occasione fa male alla Gelbison. Indecisione sull’uscita di Cirillo.

33′ ST GOL CASARANO! Il Casarano, su palla inattiva, trova il gol del 2-1 con Alessandro Celli bravo a trovare il tap-in da distanza ravvicinata.

46′ ST – PAREGGIO DELLA GELBISON! Ancora una volta Barone, sempre lui a siglare il gol del 2-2 con un destro al volo di prima intenzione. Applausi per questo straordinario calciatore.

GELBISON (3-4-1-2): Cirillo; Casiello, Manzo (33′ ST Bubas), Russo (51′ ST Sall), Montinaro (4′ ST Barone), Tumminelli (29′ ST Tazza), Camilleri, Lollo, Croce, De Pasquale, Muratori. A disposizione: Milan, Cellamare, Mettive, Coppola, Ferrante. All. Alessandro Monticciollo

CASARANO (4-2-3-1): Pucci; Giannini, Cerruti, Vona, Falcone (22′ ST Citro), Perez (1′ ST Gjonaj), Rajkovic, Thiandoum, Versienti (37′ ST Guastamacchia), Parisi (26’ST Gambino), Celli. A disposizione: Lauretti, Colazzo, Ramos, Pedalino, De Luca. All. Giuseppe Laterza

Arbitro: Andrea Giordiani di Aprilia (Nappi-Gneo)

Reti: 4′ PT Croce (G), 37′ PT Rajkovic, 33′ ST Celli (C), 46′ Barone (G)

Ammoniti: Lollo (G), Tumminelli (G)

Recupero: 5′ PT, 6′ ST

