Il Casarano sbircia in casa Bari: Maiello e Manzari nel mirino

Casarano al lavoro per preparare il prossimo campionato di Serie C. Come già anticipato nei giorni scorsi, il club del presidente Antonio Filograna avrebbe messo nel mirino non solo Mino Chiricò, ma anche un paio di calciatori di categoria superiore. I rossazzurri starebbero infatti sbirciando anche in casa Bari, con due calciatori dei galletti particolarmente apprezzati da mister Vito Di Bari. I due biancorossi in questione sono Raffaele Maiello e Giacomo Manzari. Due profili che Di Bari conosce bene, Maiello soprattutto, avendoci condiviso l’esperienza della salvezza ai playout lo scorso anno.

Manzari farà ritorno a Bari dopo la breve esperienza in prestito alla Carrarese e con ogni probabilità tornerà in Serie C, categoria nella quale si è ben disimpegnato due stagioni fa a Monopoli, prima del salto in cadetteria tra Ascoli, Feralpisalò, Bari e Carrarese. Per l’ala classe 2000 potrebbero dunque aprirsi le porte del Capozza e lo stesso discorso vale per Maiello. L’esperto mediano compirà 34 anni a luglio, e quella che ha chiuso con 15 presenze ed un gol la ricorderà come la propria ultima stagione in forza al Bari. Dopo oltre 300 presenze in Serie B e quasi 50 apparizioni in Serie A, Maiello potrebbe decidere di ripartire dalla Lega Pro, campionato che conosce a stento, ma che ha vinto, avendoci militato solo con addosso la maglia del Bari nella seconda metà del stagione 21/22.

L’ingaggio dell’ex Frosinone donerebbe particolare lustro alle ambizioni del Casarano, con Antonio Filograna che per questo primo anno da neopromosso punterà comunque al semplice mantenimento della categoria. Si è intanto al lavoro anche per mettere nero su bianco la conferma di Giancarlo Malcore, pronto a tornare nella dimensione che aveva momentaneamente salutato un anno fa proprio per sposare il progetto rossazzurro.

