Il Casarano saluta la Viareggio Cup, il pres. Filograna: “Orgogliosi dei nostri ragazzi”

Si conclude agli ottavi il cammino del Casarano nella Viareggio Cup. Nel corso della kermesse internazionale, i giovani rossoazzurri si sono distinti fornendo ottime prestazioni e ottenendo notevoli risultati, come il successo ai danni del Sassuolo.

Attraverso un post sui propri canali social, il presidente dei salentini ha speso parole di elogio verso la propria Juniores: “Un grande GRAZIE ai nostri giovani calciatori della Juniores che nel torneo di Viareggio hanno onorato il nome della nostra società. Il risultato di oggi non scalfisce minimamente ciò che di ottimo hanno dimostrato in questo torneo ed è uno stimolo per il futuro perché soprattutto dalle sconfitte si deve imparare per migliorare. Casarano è orgogliosa di tutti Voi. Un grazie allo staff tecnico ed a tutti i dirigenti che hanno accompagnato i nostri ragazzi in questa entusiasmante esperienza. Si ritorna a casa con la consapevolezza di aver dato un’immagine importante alla nostra società sportiva, e soprattutto aver fatto rivedere il nome della nostra città in un ambito internazionale. Questa è la vittoria più importante”.

