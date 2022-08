Saltato l’affare Boateng, il Casarano ha deciso di puntare su un altro profilo per puntellare il proprio centrocampo. Il mediano classe 2000 era stato ufficializzato dal club rossazzurro meno di una settimana fa. Un clamoroso dietrofront ha poi fatto saltare il banco, facendo sfumare un’operazione teoricamente già in porto. Con una nota ufficiale la società salentina ha spiegato che la procedura d’acquisto era incompatibile con i tempi programmati in origine, ragion per cui si è deciso di comune accordo di non proseguire l’iter relativo al tesseramento del 22enne spagnolo. Abbandonata sul più bello questa pista, il ds Montervino avrebbe pensato bene di virare su un profilo ben più esperto, ma di caratteristiche simili. Piace e non poco l’ex Andria, Cavese e Potenza Antonio Matera. Il classe ’96 è in uscita dall’Avellino ed un primissimo contatto fra le società ci sarebbe già stato. Un’operazione complicata, questo è certo, ma allo stato attuale tutt’altro che impossibile, con Montervino che ha tutte le intenzioni di regalare un regista di primissima scelta a mister Costantino. Nel frattempo, sempre nel reparto centrale di campo, è stato ufficializzato e presentato sui social l’ormai ex San Giorgio Gaetano Navas. Il Casarano sta intanto preparandosi al debutto stagionale di domenica prossima, che vedrà i rossazzurri di scena a Venosa contro il Lavello per il preliminare di Coppa Italia Serie D. Per l’esordio in campionato bisognerà attendere domenica 4 settembre, con le serpi subito ospiti del neopromosso Martina. Un doppio debutto esterno per i salentini rossazzurri, che torneranno al Capozza solo in occasione della seconda giornata di campionato, quella in cui ospiteranno il Gravina.