Il Casarano fa sul serio: nel mirino c’è anche Karlo Lulic del Bari

Sicuramente il Casarano è tra i club più attivi in assoluto sul mercato. Da tempo il patron Antonio Filograna e il direttore sportivo Antonio Obbiettivo stanno lavorando ad un’operazione tanto difficile quanto affascinante nel tentativo di portare al ‘Capozza’ il centrocampista croato classe ’96 Karlo Lulic del Bari, ex di Frosinone e Sampdoria. Lulic, tuttavia, ha tanto mercato anche in Serie B e c’è da battere la concorrenza di numerosi club.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author