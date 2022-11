Il Capo della Polizia Giannini a Foggia

Condividi su...

FOGGIA – Il Capo della Polizia di Stato,

direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, sarà nel capoluogo dauno per una lectio magistralis sui temi dell’antimafia.

L’incontro, preceduto dai saluti istituzionali del prefetto di Foggia Maurizio Valiante e del questore Ferdinando Rossi, si terrà domani alle ore 10.30 presso l’aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni culturali e Scienze della Formazione. Inizialmente previsto per lo scorso 25 ottobre, poi spostato al 15 novembre.

All’evento parteciperà anche il rettore Limone. L’evento sarà seguito in diretta da AntennaSud sul 14 del digitale terrestre, in streaming e sulle pagine social.