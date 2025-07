Il Canosa ingaggia Lanzone: l’ex Polimnia rinforza l’attacco

La campagna acquisti del Canosa per la stagione 2025/2026 si apre con l’arrivo di Vincenzo Lanzone, primo innesto ufficiale annunciato dal direttore sportivo Gianco Francavilla. L’esterno offensivo classe 2001, reduce da una brillante stagione con il Polimnia, rappresenta un rinforzo di qualità e duttilità per la formazione rossoblù.

Cresciuto nel vivaio del Fasano, Lanzone ha esordito in Serie D nella stagione 2019/2020, collezionando 28 presenze, una rete e ben sette assist, contribuendo al raggiungimento della finale di Coppa Italia, poi annullata per l’emergenza sanitaria.

Nel 2020/2021 si trasferisce al Barletta guidato da mister Farina, diventando protagonista del celebre “Triplete” biancorosso. Il suo percorso prosegue ad Ortanova, dove si mette in evidenza con 10 gol e 12 assist, confermandosi elemento chiave anche nel campionato di Eccellenza.

Dopo un passaggio all’Unione Calcio Bisceglie, approda al Polimnia, dove nella stagione 2023/2024 chiude con 8 reti e 12 assist, tra cui uno particolarmente significativo nella semifinale playoff contro il Bisceglie.

Giocatore creativo, veloce e abile nell’adattarsi a più ruoli (mezzala, trequartista, esterno nel centrocampo a cinque), Lanzone porta al Canosa tecnica e imprevedibilità.

“Sono contento di iniziare questa nuova avventura con il Canosa. Ho trovato una società ambiziosa, strutturata e con una tifoseria che non ha mai fatto mancare il proprio supporto. Essendo anch’io un ragazzo ambizioso, non potevo che fare tappa in questa città che ha fame di calcio. Ci vediamo presto, forza Canosa!”, ha dichiarato il neoacquisto.

