1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Il camper Asl Taranto nei mercati: ecco i servizi disponibili

Laura Milano 1 Settembre 2025
centered image

Siamo stati a Sava, nell’area mercatale, da dove è ripartito il tour di prevenzione della Asl. Vi spieghiamo nel dettaglio quali servizi sono disponibili

 

Tags:
centered image

