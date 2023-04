Il calcio pugliese e lucano piange la morte di Angelo Carella

Angelo Carella, ex attaccante di Matera, Bari, Brindisi, Lecce e Barletta, è morto a 74 anni dopo una lunga malattia. Nato a Bari il 4 maggio 1949, ha collezionato 6 presenze in Serie A con il Catanzaro nel torneo 71-72. In Serie B ha indossato le maglie di Bari e Avellino con 10 presenze. Proprio con il Bari ha vinto due campionati: dalla B alla A nella stagione 68-69 e dalla C alla B un nel 66-67.

Angelo Carella ha giocato anche con Catanzaro, Avellino, Livorno, Brindisi e Barletta, ma è stato un vero simbolo a Lecce e Matera. Con i lucani, in tre stagioni alternate, ha collezionato oltre 100 presenze mettendo a segno 32 reti, posizionandosi nono posto nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi della storia del club. Positiva anche l’esperienza di Lecce: 99 presenze dal 1972 al 1975 con 26 gol realizzati.

Dopo aver chiuso la carriera da calciatore nel 1980, ha cominciato quella da allenatore, soprattutto nei settori giovanili.

Carriera Squadre di club 1966-1967 Bari 1 (0) 1967-1968 Matera 31 (14) 1968-1969 Bari 6 (0) 1969-1970 Internapoli 23 (2) 1970-1971 Matera 38 (10) 1971-1972 Catanzaro 6 (0) 1972-1975 Lecce 99 (26) 1975 Avellino 4 (0) 1975-1976 Livorno 20 (0) 1976-1977 Brindisi 24 (4) 1977-1979 Matera 38 (8) 1979-1980 Barletta 23 (3) Carriera da allenatore 1980-1981 Melfi 19??-???? Bari Giovanili 2004-200? Bisceglie 2006-2007 Melfi[1] Vice 2009-2010 Noicattaro[2]

