“Il calcio merita il Taranto”: il messaggio diretto di Mario Turco

“Il calcio merita il Taranto”. Un messaggio semplice, ma forte e diretto, affidato a una maglietta bianca sollevata in diretta su Rai 1 dal vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il tarantino Mario Turco, durante la Partita del Cuore 2025. Un gesto che ha colpito milioni di telespettatori nel corso dell’evento benefico ospitato allo stadio “Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia” de L’Aquila, trasmesso in prima serata martedì 15 luglio.

Turco, che ha indossato la casacca della Nazionale Parlamentari, ha approfittato della visibilità dell’incontro (in campo contro la Nazionale Cantanti) per lanciare un appello pubblico in favore della sua città, proprio nei giorni in cui il Taranto Football Club 1927 è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Taranto, con l’avvio della liquidazione giudiziale.

Il messaggio, esposto davanti alle telecamere con la scritta “Il calcio merita il Taranto” (con la scritta Taranto rigorosamente rossoblu), arriva in un contesto in cui si attende un intervento della FIGC per salvaguardare la continuità sportiva e permettere l’iscrizione di un nuovo soggetto, anche dalla base del calcio dilettantistico.

Il messaggio è chiaro una città come Taranto merita di ripartire, anche se dal basso, da un campionato di Eccellenza, non può rimanere ancora in pausa. Lo sport, il calcio, ha un valore sociale che va difeso. Una maglia, un gesto simbolico, un appello che rimbalza da uno stadio d’Italia alla curva di una città ferita. Ora la palla passa alla Federazione.

