Il calciatore del Brindisi Sirri volontario in Emilia Romagna

309Alex Sirri, difensore protagonista del Brindisi appena promosso in Serie C, non era presente a Sorrento con la squadra per la gara della poule Scudetto in quanto infortunato. Il difensore si è reso, però, protagonista di un gesto bellissimo e ha deciso di tornare a casa, in Emilia, per aiutare la sua gente in questi drammatici momenti che stanno vedendo la popolazione locale lottare con un’alluvione che ha messo in ginocchio il territorio provocando morte e devastazione. Per lui che è nato a Forlimpopoli in provincia di Forlì e Cesena, questi non sono stati giorni come tutti gli altri. È così Sirri, indossati stivali e impermeabile da questa mattina sta aiutando a liberare le strade da fango e detriti. Complimenti a Sirri anche da parte della redazione di Antenna Sud.

