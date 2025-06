Il Cagliari affida la panchina a Fabio Pisacane: contratto biennale

Il Cagliari Calcio ha ufficializzato la nomina di Fabio Pisacane come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico napoletano, 39 anni, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026, con possibilità di estensione automatica per un’ulteriore stagione in caso di raggiungimento di specifici obiettivi sportivi.

Ex difensore con una lunga carriera tra i professionisti, Pisacane ha collezionato oltre 430 presenze in carriera, più di 150 delle quali con la maglia del Cagliari. Giunto in Sardegna nel 2015, ha indossato i colori rossoblù per sei stagioni contribuendo prima alla promozione in Serie A, con la conquista del campionato di Serie B, poi alla salvezza del club nelle cinque stagioni successive nella massima categoria.

Dopo il ritiro, ha intrapreso immediatamente la carriera da allenatore, restando all’interno dell’organigramma del club. Nel 2022 è entrato nello staff tecnico della prima squadra come collaboratore e ha guidato la squadra nella vittoria sul Cosenza (2-0) il 26 dicembre, prima dell’arrivo di Claudio Ranieri. Successivamente, è stato inserito nel settore giovanile fino a diventare vice-allenatore della formazione Primavera nel marzo 2023. Dall’estate successiva ha assunto la guida del gruppo, ottenendo per due stagioni consecutive il settimo posto in campionato e sfiorando l’accesso ai playoff Scudetto.

Il momento più alto è arrivato il 9 aprile scorso, quando ha condotto la squadra alla storica conquista della Coppa Italia Primavera, superando il Milan con un netto 3-0 all’Arena Brera di Milano: un traguardo mai raggiunto prima dal club.

Tecnico carismatico, apprezzato per le sue doti umane e per la capacità di creare un legame autentico con i propri giocatori, Pisacane ha fatto del lavoro, dell’organizzazione e della duttilità i suoi punti di forza. Determinazione e ambizione completano il suo profilo di guida tecnica.

La società ripone grande fiducia in lui, riconoscendogli una profonda identità e uno spiccato senso di appartenenza: caratteristiche che sarà chiamato a trasmettere alla squadra nella nuova avventura alla guida del Cagliari Calcio.

