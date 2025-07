Il Brindisi ufficializza il centrocampista argentino Ezequiel Melillo

Il Brindisi FC comunica l’acquisizione del centrocampista Ezequiel Melillo in vista della stagione sportiva 2025/2026.

Nato il 5 agosto 1993 a San Isidro, in Argentina, Melillo ha sviluppato la propria carriera tra Serie C e Serie D, consolidando il suo percorso professionale in Italia dopo un inizio nel settore giovanile del Racing Club de Avellaneda.

In patria ha vestito le maglie di Unión Mar de La Plata, Central Norte e San Telmo, per poi approdare nel 2016 in Sicilia con il Troina, dove ha esordito in Eccellenza prima di affrontare i campionati di Serie D.

Nel corso della sua esperienza italiana ha militato tra i professionisti con la Vibonese, collezionando 30 presenze complessive tra campionato di Lega Pro e Coppa Italia. In Serie D, ha indossato le casacche di club storici come Messina, Savoia, Fasano, Francavilla in Sinni, Nardò, San Marzano e Nola.

