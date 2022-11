Il Brindisi risponde a Niutta: ‘Violenza verbale gratuita, denunciamo’

Non si è fatta attendere la risposta del Brindisi alle pesantissime dichiarazioni di Raffaele Niutta, presidente dell’Afragolese, che non ha usato mezzi termini nel dire che la squadra del “Brindisi fa schifo”, che lo stadio Fanuzzi è un cesso e che il presidente “Arigliano può fare solo mozzarelle”.

Attraverso una nota, la “SSD Brindisi comunica che in riferimento alle dichiarazioni lesive della dignità e onorabilità della nostra Società, della nostra squadra e della nostra Città, rilasciate dal Presidente della AFRAGOLESE 1944, Sig. Raffaele Niutta durante la trasmissione Ogni Lunedì in onda su Radio Stereo 5 TV provvederà nella giornata di Mercoledì a sporgere querela presso gli organi competenti. Il livore, le menzogne, la gratuita cattiveria, la violenza verbale utilizzata, avallata e sostenuta dal conduttore che sarà a sua volta querelato, scrivono una pagina nerissima per il movimento calcistico. Non accetteremo inermi che personaggi oggetto in passato di squalifiche per aver usato violenza contro altri tesserati, possano infangare la nostra Città e la nostra Storia”.

Nella foto Brindisi FC: Daniele Arigliano, presidente del Brindisi