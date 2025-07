Il Brindisi prova a chiudere il colpo Gladestony

Secondo quanto riportato da Antenna Sud, il Brindisi sarebbe vicinissimo a Mangialardi del Canosa e Glandestony, centrocampista ex Giugliano lo scorso anno in forza alla Fidelis Andria. Glandestony È stato tra i principali protagonisti della promozione del Giugliano del ds Righi in Lega Pro.

