Il Brindisi promuove l’iniziativa “Vieni anche tu a tifare biancoblù”

Questo pomeriggio e domani mattina il Brindisi Calcio sarà presente nel cuore della città con uno stand per promuovere la vendita dei biglietti del match di domani con il Martina. “Questo pomeriggio, dalle 17 alle 21, troverete il nostro stand in Piazza Vittoria; domani mattina, invece, dalle 10 alle 12 in Via Appia. Le nostre iniziative però non finiscono qui: il pullman ufficiale del Brindisi questo pomeriggio, a partire dalle ore 16, girerà per la città per la vendita itinerante dei ticket.”

