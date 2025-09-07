7 Settembre 2025

Il Brindisi non va oltre il pari col Brilla Campi: finisce 1-1

Fabrizio Caianiello 7 Settembre 2025
Il Brindisi non va oltre il pareggio sul campo del Brilla Campi, a Campi Salentina. La squadra di Totò Ciullo è sembrata decisamente meno brillante di quella apprezzata nelle prime due giornate di campionato. Nonostante tutto gli ospiti erano passati in vantaggio in apertura di ripresa con Burzio su calcio di rigore ma i padroni di casa, autori di un’ottima prestazione, hanno agguantato il pareggio con una punizione dalla lunghissima distanza che ha colto impreparato un indeciso Staropoli. Finisce 1-1 tra Brilla Campi e Brindisi.

Fabrizio Caianiello

