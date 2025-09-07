Il Brindisi non va oltre il pari col Brilla Campi: finisce 1-1

Il Brindisi non va oltre il pareggio sul campo del Brilla Campi, a Campi Salentina. La squadra di Totò Ciullo è sembrata decisamente meno brillante di quella apprezzata nelle prime due giornate di campionato. Nonostante tutto gli ospiti erano passati in vantaggio in apertura di ripresa con Burzio su calcio di rigore ma i padroni di casa, autori di un’ottima prestazione, hanno agguantato il pareggio con una punizione dalla lunghissima distanza che ha colto impreparato un indeciso Staropoli. Finisce 1-1 tra Brilla Campi e Brindisi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author