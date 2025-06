Il Brasile di Ancelotti, l’Ecuador e l’Australia qualificati ai Mondiali 2026

Nel giorno del suo 66° compleanno, Carlo Ancelotti ha ricevuto il regalo più atteso: il Brasile ha conquistato la qualificazione ai Mondiali 2026 grazie alla vittoria per 1-0 sul Paraguay. La prima uscita ufficiale del tecnico italiano davanti al pubblico brasiliano si è conclusa con il successo all’Arena Neo Química di San Paolo, gremita da oltre 46mila tifosi.

A decidere il match è stato Vinicius Junior, che ha sbloccato il risultato al 44’ del primo tempo su assist di Matheus Cunha. L’attaccante ha poi dedicato la rete al commissario tecnico con un abbraccio in panchina.

La Seleção, ora a quota 25 punti, ha raggiunto l’Ecuador al secondo posto del girone e si è assicurata la qualificazione matematica per la 23ª volta consecutiva: un record assoluto nella storia della rassegna iridata.

Dopo il pareggio a reti bianche contro l’Ecuador, Ancelotti ha rivisto il sistema di gioco proponendo un 4-2-2-2 più propositivo con Raphinha e Martinelli sugli esterni e Vinicius accanto a Cunha. Il nuovo assetto ha dato maggiore incisività alla manovra offensiva. Nella ripresa il Paraguay ha sfiorato il pareggio, ma le parate di Alisson e l’imprecisione avversaria hanno preservato il vantaggio.

Anche l’Ecuador ha centrato il pass mondiale grazie allo 0-0 ottenuto sul campo del Perù. La formazione allenata da Félix Sánchez è così la terza rappresentativa sudamericana, dopo Brasile e Argentina, a ottenere la qualificazione diretta.

L’Argentina ha impattato 1-1 contro la Colombia: dopo il vantaggio ospite con Luis Diaz, è stato Almada a riportare l’equilibrio. Lautaro Martinez è rimasto in panchina per tutta la gara.

L’Uruguay, infine, ha superato 2-0 il Venezuela con le reti di Aguirre e de Arrascaeta, avvicinandosi ulteriormente alla qualificazione.

Salgono così a tredici le nazionali che hanno già staccato il biglietto per la fase finale del Mondiale 2026, in programma in Stati Uniti, Canada e Messico.

Nel gruppo C della zona asiatica, a conquistare l’ultimo pass è stata l’Australia, che ha superato per 2-1 l’Arabia Saudita nello scontro decisivo disputato a Gedda. I padroni di casa, costretti a vincere con almeno cinque reti di scarto per passare, si erano portati avanti, ma sono stati raggiunti e poi superati.

La rete che ha deciso l’incontro è arrivata a inizio secondo tempo con Duke. Determinante anche il rigore fallito da Al Dawsari, capitano dell’Al Hilal allenato da Simone Inzaghi, che ha pesato sul risultato e condannato i Green Falcons al terzo posto.

Ora l’Arabia Saudita, insieme a Emirati Arabi Uniti, Qatar, Iraq, Indonesia e Oman, dovrà affrontare la quarta fase delle qualificazioni asiatiche. Le dodici squadre verranno divise in due gruppi da tre: le prime classificate accederanno direttamente al Mondiale, le seconde disputeranno uno spareggio per accedere ai playoff intercontinentali.

Con queste ultime tre sale a 13 il numero delle Nazionali qualificate ai prossimi Mondiali: Stati Uniti, Canada, Messico, Giappone, Argentina, Iran, Nuova Zelanda, Uzbekistan, Giordania, Corea del Sud e, naturalmente, Brasile, Ecuador e Australia.

