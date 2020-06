Il bollettino | Puglia Covid-free, primo giorno senza casi

Condividi

Per la prima volta in Puglia non si registrano nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione che ha diffuso il consueto bollettino epidemiologico. Analizzati 2.752 test per l'infezione da Covid-19, nessun caso positivo mentre tre sono i decessi registrati tutti in provincia di Bari. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 138.377 test. 3.426 sono i pazienti guariti, 557 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.512. Il responsabile del coordinamento regionale per le emergenze epidemiologiche, prof. Pier Luigi Lopalco, dichiara: “Il dato di oggi riporta zero casi positivi al Covid-19 registrati nel bollettino. Ma c’è un altro dato che va sottolineato: da quattro giorni non ci sono casi positivi per data di prelievo tampone. Ovvero, da quattro giorni non ci sono tamponi positivi e quelli registrati erano solo quelli trasmessi e riportati nel database. Il risultato deve comunque essere ancora monitorato prima di sciogliere la prognosi sull’andamento dell’epidemia e quindi tutti i comportamenti personali devono ancora essere improntati alla prudenza come previsto dalle norme”.