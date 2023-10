Il Bitonto rimonta il Gallipoli a Bitetto: il derby termina 2-1

Termina 2-1 in favore dei neroverdi il match tra Bitonto e Gallipoli allo stadio “A. Antonucci” di Bitetto. Una prima frazione di gara molto positiva quella dei giallorossi, mentre nella seconda meglio i padroni di casa, che riescono a sfruttare due errori difensivi per aggiudicarsi la contesa. Il primo tempo risulta abbottonato ed equilibrato, e vede le due compagini studiarsi reciprocamente con attenzione e prudenza. Al 9’ Pisciopiello ci prova dal limite dell’area, facendo partire il destro che però è impreciso e termina alto. Al 24’ l’esterno giallorosso si rende ancora protagonista con una galoppata sulla sinistra, effettuando un cross che diventa un tiro molto insidioso, con Tarolli che è costretto ad impegnarsi per deviare in angolo. Ci prova ancora il Gallipoli con Iurato al 34’: tiro potente ma centrale, l’estremo difensore neroverde blocca con facilità. La gara si sblocca al 39’: Piscopiello penetra nell’area avversaria e viene messo giù da Stasi, con il direttore di gara che non esita ad indicare il dischetto. Dagli undici metri va Sansò, che con una freddezza glaciale spiazza Tarolli e firma il vantaggio dei suoi. La ripresa si apre con un triplo cambio per il Bitonto: entrano Mariano, Pizzutelli e Fioretti. Al 51’ i padroni di casa pareggiano grazie alla rete siglata da Tedesco. Carrozza opta dunque per due sostituzioni: al 64’ Iurato lascia il posto a Tommasone, mentre quattro minuti dopo Sansò dà il cinque a Montagnolo e raggiunge la panchina. Sarà proprio Montagnolo a scheggiare il palo della porta avversaria dieci minuti dopo il suo ingresso in campo. L’incontro sembra destinato a chiudersi con un pareggio, ma all’89’ una disattenzione difensiva ed un’indecisione di Ferilli permettono al classe 2005 Anaclerio di completare la rimonta Bitonto, in un periodo della stagione in cui sembra andare tutto storto per i salentini, che scendono al penultimo posto della graduatoria a quota 5 punti. Sale a quota 7 il Bitonto, che torna a vincere dopo un digiuno di successi lungo sette gare.

IL TABELLINO

Bitonto (3-5-2): Tarolli, Stasi (45′ Mariano), Tangorre (71′ Colaci), Gomes, Clemente, Lobjanidze, Scardigno (45′ Fioretti), Ungredda, Palazzo (45′ Pizzutelli), Tedesco, Marchitelli (71′ Anaclerio)

A disposizione: Diame, Fioretti, Demichele, Grumo, Mariano, Pizzutelli, Alba

Allenatore: Loseto

Gallipoli (3-5-2): Ferilli; Trinchera (71′ Scialpi), Fruci, Benvenga; Piscopiello, Sansò (68′ Montagnolo), De Nova, Caputo, Miggiano; Iurato (64′ Tommasone), Nestola (71′ Artigas)

A disposizione: Passaseo, Quarta, Sliti, Bianco, Bacca

Allenatore: Carrozza

NOTE: Marcatori: 39′ Sansò (R), 51′ Tedesco, 89′ Anaclerio. Recupero: 2′ pt, 4′ st. Ammonizioni: Trinchera, Piscopiello, Artigas, Stasi, Scardigno, Pizzutelli, Ungredda.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp