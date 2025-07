Il Bisceglie ufficializza cinque nuovi innesti e rinnovi importanti

L’AS Bisceglie Calcio 1913 prosegue nella costruzione della rosa in vista del prossimo campionato di Eccellenza pugliese, ufficializzando diversi nuovi arrivi e importanti conferme. Il club nerazzurro stellato punta su un mix di esperienza, gioventù e talento internazionale per affrontare con ambizione la stagione 2025/2026.

Tra i nuovi innesti spicca l’attaccante Hamidou Séné, franco-senegalese nato ad Aulnay-sous-Bois, con esperienze nei settori giovanili di Red Star FC e Valenciennes, oltre a esperienze senior in Lussemburgo e in Francia. In Italia ha realizzato 9 gol con l’Antonio Toma Maglie e 19 con il Bitonto, affermandosi come uno degli attaccanti più prolifici dell’Eccellenza.

A centrocampo arriva lo spagnolo Adrian Castro, classe 1997, originario di Pinos Puente, cresciuto nel vivaio del Granada e già protagonista in diverse squadre iberiche come Guadix e Navalcarnero. Dopo le esperienze italiane con Rapallo Ruentes, Massese, Manduria, Canosa, Afragolese e Tivoli, Castro è pronto a guidare il centrocampo del Bisceglie.

Per il pacchetto difensivo si registra l’ingresso di Ruggiero Filannino, classe 2007, terzino destro proveniente dal Campobasso, cresciuto nel vivaio del Barletta, e di Francesco De Luca, classe 2006, reduce da una stagione in Promozione con il Capurso, dopo il percorso nel settore giovanile del Team Altamura.

Completa il gruppo dei nuovi under Flavio De Pinto, classe 2007, terzino sinistro formatosi tra Molfetta, Bari U17 e U19 e successivamente al Barletta. Le sue doti tecniche e la visione di gioco lo rendono un prospetto interessante per il futuro nerazzurro.

Sul fronte delle conferme, la società annuncia la permanenza del portiere Francesco Baietti, classe 2003, protagonista di una stagione eccellente con 15 clean sheet su 30 presenze. La sua affidabilità tra i pali ha convinto la dirigenza a proseguire il percorso insieme anche per il 2025/2026.

Resta in nerazzurro anche Francisco Di Fulvio, difensore argentino classe 1992, arrivato a ottobre e autore di 24 presenze e 2 gol, tra cui la storica prima rete sul nuovo manto sintetico del “Ventura”. Con la sua fisicità e capacità di marcatura, rappresenta una colonna portante della retroguardia.

Confermato inoltre il centrocampista spagnolo Juan Antonio Martinez, classe 1998, arrivato lo scorso novembre. Tecnico e duttile, Martinez ha collezionato 22 presenze, affermandosi come uno degli elementi più affidabili e completi della mediana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author