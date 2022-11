Condividi su...

BARLETTA – Tre punti sotto la pioggia, primato condiviso con la Cavese e quasi 5000 spettatori a spingere la squadra verso quello che, secondo Francesco Farina (foto Ruggiero Di Benedetto), è ancora l’obiettivo salvezza. Il Barletta batte 3-2 il Lavello e vola in vetta alla classifica, mentre in città l’entusiasmo continua a crescere in maniera esponenziale. Il tecnico casertano, come già da qualche settimana, tende a placare gli animi della piazza per lasciare sereno e concentrato lo spogliatoio.

Ancora una prestazione di spessore dei biancorossi, che si fanno raggiungere due volte ma non la terza. Prova di carattere anche dei lucani, ma il Barletta festeggia la terza vittoria consecutiva dopo Afragolese e Brindisi.

La richiesta della piazza, adesso, è quella di alzare l’asticella nel mercato di dicembre e sferrare l’assalto decisivo alla Serie C. Farina, che nel match di Altamura non avrà Vicedomini squalificato, continua a glissare. La classifica, però, è chiara.