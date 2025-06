Il Barletta guarda in casa Martina: piace un difensore

Il neopromosso Barletta guarda in casa Martina per rinforzare il reparto arretrato. I dirigenti biancorossi su indicazione di mister Pizzulli, che firmerà soltanto l’1 luglio il contratto che lo legherà al club, inizia a sondare il mercato per regalare al nuovo tecnico dei rinforzi di spessore. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti con l’entourage di Roberto De Angelis, classe 2001. Il difensore si è ben messo in mostra nell’ultima stagione in Valle d’Itria, realizzando 5 gol e 1 assist in 31 partite. Il calciatore sarebbe stato richiesto espressamente dall’allenatore: la trattattiva è aperta.