BARLETTA – Il Barletta domina ma non riesce a ritrovare il successo. Davanti ai quasi 5000 del “Puttilli” termina 1-1 la divertente sfida tra i biancorossi e la Nocerina. Un punto che probabilmente non accontenta nessuna delle due squadre, protagoniste entrambe, seppur in maniera diversa, di una buona prestazione. In cronaca. Al 2’ subito la prima grande chance per il Barletta, cross di Loiodice dalla sinistra per Rastelletti che mette fuori. Al 9’ è ancora Loiodice a seminare il panico: il fantasista biancorosso penetra ma conclude sul palo esterno, complice la deviazione di Stagkos. Il Barletta costruisce ancora sui suoi piedi, al 13’ Rastelletti trova i guantoni del portiere rossonero. Al 20’ però passa la Nocerina, Basanisi sfrutta una disattenzione della difesa biancorossa insaccando alle spalle di Piersanti. Reazione rabbiosa del Barletta, Loiodice si accentra ma Stakgos è reattivo. 36’, ci prova Vicedomini dalla distanza, palla fuori. Nella ripresa il copione non cambia, al 51’ il neo entrato Russo trova la testa di Pignataro ma la palla finisce a lato. Al 57’ Russo appoggia per Lattanzio che però non impensierisce Stakgos. 63’ minuto, miracolo di Stakgos che mostra i riflessi sul colpo di testa di Petta. Sul conseguente corner Pignataro in girata centra la traversa. Al 66’ Vicedomini dalla bandierina serve Russo che manda alto. 70’, quello del Barletta è un assedio: Cafagna prova l’acrobazia sfiorando la rete. Al 77’ arriva il tanto atteso pareggio: Russo sfrutta un rimpallo stoppando e calciando direttamente all’incrocio, questa volta il portiere rossonero non può nulla. Allo scoccare del 90’ la Nocerina sciupa il gol vittoria: da un calcio d’angolo Magri spizza la sfera per De Marino che da due passi spreca clamorosamente. Vani i tentativi finali del Barletta: pur dominando, i biancorossi trovano il secondo pareggio consecutivo. Domenica prossima sfida delicatissima a Casarano.

TABELLINO

Barletta – Nocerina 1-1

Barletta (4-3-3): Piersanti; Milella (1’st. Russo), Petta, Pollidori (29’st. Visani), Marangi; Cafagna (40’st. Maccioni), Vicedomini, Rastelletti (1’st. Cassatella); Lattanzio (21’st. Lavopa), Pignataro, Loiodice. All: Farina.

Nocerina (3-4-1-2): Stagkos, Menichino (15’st. Magri), De Marino, Romeo (8’st. Schiavella), Baldeira, Basanisi (43’st. Mancino), Chietti, Garofalo; Scaringella (29’st. Ambro); Talamo (17’st. Mincica), Balde. All: Zavettieri.

Arbitro: Di Rienzo di Bolzano.

Marcatori: 20’pt. Basanisi (N), 32’st. Russo (B).

Note: ammoniti: 14’pt. Talamo (N), 7’st. Menichino (N), 14’st. Chietti (N), 24’st. Stakgos (N), 36’st. Garofalo (N).