Il Barletta attende Pizzulli, si sblocca il mercato?

BARLETTA – La panchina del Puttilli è lì che attende Massimo Pizzulli. L’ormai ex tecnico del Martina, fresco di addio al club di Soldano e Lacarbonara, è pronto a tornare per la terza volta a Barletta dopo le esperienze delle stagioni 15/16 e 16/17. L’accordo con il club biancorosso è stato ormai raggiunto diversi giorni fa, ma il legame con gli itriani risultava ancora in essere. Si attende ora l’annuncio ufficiale dal fronte barlettano, che potrebbe presentare il nuovo mister nei prossimi giorni dopo i rinvii delle ultime due settimane.

L’arrivo di Pizzulli, di fatto, potrebbe sbloccare diverse situazioni sul piano mercato: sondaggi per Silvestro, ma anche per i ritorni di Russo e La Monica come pedine al seguito dell’allenatore. La piazza biancorossa, però, attende le firme dei big e dopo gli accordi con Fernandes tra i pali e Guadalupi in mezzo al campo, lo sguardo della dirigenza si concentra ancora sui professionisti: da Sainz-Maza a Ligi passando per De Rose, con Cerignola e Catania che mettono in vetrina i possibili partenti che però dovranno convincersi a sposare la destinazione al piano inferiore.

Infine, la questione centravanti con Mateus Da Silva principale oggetto del desiderio. Il Barletta continua il duello con il Fasano per il nove svincolato e quindi tesserabile e annunciabile già prima di luglio. L’ex attaccante della Fidelis, però, dovrà sia valutare eventuali offerte estere per diventare professionista, sia ulteriori progetti dilettantistici ambiziosi, con uno sguardo particolare alla Campania. Per i biancorossi, assicurarsi Da Silva, o un elemento dello stesso impatto, sarebbe la prima vera spallata alla concorrenza in un mese di giugno di trattative già caldissime.

