Il Barletta aspetta, il Foggia tenta il blitz: riflessioni in corso per Pizzulli

Massimo Pizzulli vicino al Barletta? Si, effettivamente l’accordo tra le parti sembrava pienamente raggiunto nelle scorse ore, ma la firma sul contratto non sarebbe ancora arrivata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’ex allenatore del Martina avrebbe ricevuto – dopo la chiusura del rapporto col club biancazzurro – una proposta da un club di Serie C che lo starebbe portando a fare delle profonde riflessioni sul proprio futuro. Il Foggia, fresco di iscrizione in terza serie C avrebbe contattato il tecnico per proporgli la guida dei satanelli. Nelle prossime ore sono attesi degli sviluppi in merito.