Il Barletta annuncia Fernandes e prepara Piarulli, Daleno: «Bell’inizio»

BARLETTA – Gabriel Fernandes è ufficialmente un calciatore del Barletta, attesa anche per Savio Piarulli. I biancorossi blindano la porta per la stagione 25/26 annunciando l’estremo difensore 2005, protagonista degli ultimi due trionfi nel girone H di Serie D con Altamura e Casarano. Il numero uno brasiliano approda al Puttilli dopo che i salentini ne avevano annunciato la partenza ad inizio giugno. Si tratta del secondo verdeoro della squadra dopo Mateus Da Silva, primissimo ad essere ufficializzato dalla dirigenza barlettana.

Secondo annuncio è stato Luca Guadalupi, a cui a centrocampo farà seguito Savio Piarulli. Il calciatore del Martina ha salutato il Tursi con una lettera sui social, proiettandosi verso il futuro in biancorosso dove ritroverà Massimo Pizzulli in panchina. Attesa anche per Cancelli, che potrebbe implementare la mediana a stretto giro, così come per gli sviluppi in difesa: Ligi e De Angelis rappresentano i principali obiettivi di Savino Daleno, ma bisognerà probabilmente aspettare il mese di luglio.

In avanti, il Barletta valuta l’arrivo di un’altra punta dopo Da Silva e soprattutto le pedine da collocare sugli esterni. Laringe è uno degli obiettivi biancorossi, ma c’è da superare la concorrenza della Nocerina. Opoola rappresenta un’altra pista percorribile dopo che il nigeriano ha centrato la seconda vittoria del girone H in tre anni. Il suo cartellino è della Carrarese.

Daleno commenta positivamente l’inizio della sessione estiva, ma il cammino è ancora lungo.

