Il Bari sulle tracce di Ilias Koutsoupias: trattativa in stato avanzato

Il Bari pare abbia messo nel mirino Ilias Koutsoupias, centrocampista classe 2001 di proprietà del Benevento. Il mediano di nazionalità greca, ex Virtus Entenna, potrebbe rappresentare il profilo adatto per rinforzare il centrocampo dei biancorossi. La trattativa sarebbe in stato avanzato.

