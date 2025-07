Il Bari punta tutto su Partipilo, la conferma dell’agente Tateo: ‘C’è fiducia ma ci sono due nodi da sciogliere’

Anthony Partipilo e il Bari, un rapporto sempre vivo. Ma questa potrebbe essere la sessione giusta di calciomercato. Il Bari, infatti, come appreso da Antenna Sud, sta provando in tutti i modi a portarlo a casa. La conferma arriva direttamente dal suo agente Giovanni Tateo, intervenuto nel corso di ‘Speciale Calciomercato’: ‘Ci stiamo sentendo frequentemente e ho fiducia che stavolta il matrimonio possa farsi. Ci sono due nodi da sciogliere, le richieste del Parma e l’ingaggio del calciatore ma si sta facendo di tutto per trovare un punto di incontro. Il ragazzo ci tiene alla sua città e sappiamo che questa potrebbe essere un’occasione importante sia per lui che per il Bari stesso’.

