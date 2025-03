Il Bari – New York arriva nella Grande Mela

NEW YORK – Mancano 94 giorni al decollo del primo volo di Neos Air che collegherà direttamente New York City a Bari e, su iniziativa dell’Enit (Italian National Tourist Board) in collaborazione con Neos e la Regione Puglia / Pugliapromozione e la Regione Basilicata, nelle prossime ore la Grande mela sarà protagonista della presentazione del nuovo volo con la partecipazione di buyers, tour operators, media e rappresentanze delle due Regioni Puglia e Basilicata, con le proiezioni di video e degustazioni che anticiperanno le emozioni di chi sarà sul primo volo diretto US – Puglia.

L’incoming turistico dagli Stati Uniti rappresenta per la Puglia un’importante opportunità di crescita e come destinazione di rilievo internazionale, con benefici economici, culturali e sociali. In Puglia, nel 2024, con 181.540 arrivi e 484.849 presenze, gli Stati Uniti si configurano come il terzo mercato turisticamente rilevante, subito dopo Germania e Francia. Un percorso, quello della Puglia in America, iniziato nel 2018 quando la Regione Puglia ha preso parte al Columbus Day di New York, fino ad arrivare, a gennaio scorso, all’evento di successo per il wedding nella sede del New York Times

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author