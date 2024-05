Il 5 giugno, a Lecce si celebra il Pasticciotto Day

Il 5 giugno si celebra il Pasticciotto Day, evento dedicato al simbolo della tradizione dolciaria salentina, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Per il quinto anno consecutivo, l’evento unisce l’Italia dal Nord al Sud e coinvolge anche pasticcerie in Francia, Brasile, Spagna e Belgio. Queste pasticcerie offriranno il pasticciotto al prezzo speciale di 90 centesimi fino alle 18:00.

A Lecce, in Piazza Mazzini, dalle 19:00 alle 23:00, si terrà l’EXPO PASTICCIOTTO DAY, con laboratori a cielo aperto e percorsi degustativi. Il ricavato della vendita dei pasticciotti, al prezzo di 1,50 euro ciascuno, sarà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi.

In contemporanea, il concorso fotografico “Pasticciotto Day photo contest” invita fotografi professionisti e amatoriali a inviare le loro opere entro il 26 maggio. Le venti migliori foto saranno esposte in Galleria Mazzini a Lecce il 4 e 5 giugno.

Il Pasticciotto Day, nato nel 2020 su iniziativa di Agrogepaciok e in collaborazione con diverse associazioni, è diventato un appuntamento fisso per promuovere le eccellenze dolciarie e turistiche del Salento.

Carmine Notaro, organizzatore dell’evento, sottolinea l’importanza di questa giornata per valorizzare le tradizioni culinarie locali e attrarre turisti da tutto il mondo.

Per partecipare all’iniziativa, le attività interessate devono inviare la loro adesione entro il 31 maggio. L’elenco delle pasticcerie aderenti e ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Agrogepaciok e sui canali social del Pasticciotto Day.

