Il 4 agosto a Francesca Albanese andranno le chiavi della città di Bari, l’annuncio del Sindaco Leccese

La città di Bari si prepara ad un evento di grande significato civico e morale: il prossimo 4 agosto, le chiavi della città saranno consegnate a Francesca Albanese attuale Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati.

Nominata nel maggio 2022, il suo mandato è stato esteso fino al 2028. Il suo ruolo principale è monitorare e relazionare sulla situazione dei diritti umani in tali territori, collaborando con vari attori internazionali.

Albanese ha criticato aspramente le azioni di Israele a Gaza, sostenendo che ci siano “ragionevoli motivi” per ritenere che sia stato commesso un genocidio.

Questa posizione ha generato controversie e sanzioni da parte di Israele e Stati Uniti, ma lei continua determinata a operare nel suo ruolo.

L’annuncio, della consegna delle chiavi della Città di Bari è stato dato in una data non casuale, ma intrisa di una profonda risonanza storica e simbolica.

Il 28 luglio, data prescelta per l’annuncio della onorificenza richiama alla mente il giorno in cui giovani studenti baresi nel 1943 persero la vita, sacrificando il loro futuro per un ideale di città libera, democratica e antifascista. Un ricordo potente che sottolinea come la lotta per la libertà e i diritti sia un continuum storico, un dovere che si rinnova di generazione in generazione.

Conferire le chiavi della città a Francesca Albanese è un gesto che va oltre il semplice riconoscimento. È una chiara dichiarazione da parte di Bari, città da sempre crocevia di culture e ponte sul Mediterraneo, della sua incondizionata difesa dei diritti umani e della libertà, ovunque essi siano minacciati.

Albanese, con il suo impegno instancabile e la sua voce autorevole, rappresenta un faro di speranza e giustizia per milioni di persone, e il suo lavoro nei territori palestinesi occupati è un esempio lampante della necessità di alzare la voce contro le ingiustizie.

Questo evento non è solo una celebrazione, ma un monito. Ricorda a tutti che la difesa della libertà e della dignità umana non conosce confini e che il passato, con i suoi sacrifici, illumina il presente e indica la via per un futuro più giusto e pacifico.

Bari, ancora una volta, si conferma in prima linea nel promuovere i valori universali di pace, democrazia e rispetto per i diritti di ogni individuo.

